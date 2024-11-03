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12強熱身賽林安可陳晨威開轟 第二戰台灣勝捷克[影]

2024/11/3 20:40（11/3 21:11 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊3日繼續在台北大巨蛋與捷克進行交流賽，6局上，台灣隊林安可（圖）轟出滿貫砲，攻下4分，助隊逆轉比數。中央社記者吳家昇攝 113年11月3日
世界12強棒球賽台灣隊3日繼續在台北大巨蛋與捷克進行交流賽，6局上，台灣隊林安可（圖）轟出滿貫砲，攻下4分，助隊逆轉比數。中央社記者吳家昇攝 113年11月3日
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（中央社記者謝靜雯台北3日電）台灣與捷克打交流賽，世界12強棒球賽台灣隊今天打線發揮，林安可6局上敲出超前比數滿貫砲，陳晨威8局上也開轟，台灣隊終場以10比3搶勝，交流賽戰績1勝1和。

備戰世界12強棒球賽，台灣隊安排與捷克打2場交流賽，昨天兩隊握手言和，今天比賽繼續在台北大巨蛋舉行，吸引1萬5077名觀眾入場。

台灣隊今天派出投手江國豪先發，江國豪2局下1人出局後投出保送、隊友守備失誤，接著被敲出安打失掉1分，但沒有擴大失分危機。

台灣隊前5局沒有攻下分數，6局上張政禹、陳晨威、林立接連敲出安打攻占滿壘，林安可開轟、滿貫砲幫助球隊翻轉戰局。

影片來源：CPBL 中華職棒
影片來源：CPBL 中華職棒

台灣隊攻勢延續，再靠著曾頌恩安打，朱育賢、岳東華都選到保送，滿壘時張政禹安打送回2分，單局攻下6分、奠定勝基。

台灣隊7局上攻勢再起，陳傑憲、戴培峰、曾頌恩都獲得四壞保送攻占滿壘，2人出局後江坤宇適時安打，替球隊多添2分保險分，8局上陳晨威陽春砲、幫助球隊再拉大領先差距，9局上再添1分。

江國豪今天先發投2局被敲出1支安打，失掉1分非責失分，郭俊麟接手投2局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分。

5局開始投手黃恩賜、王志煊、莊昕諺、曾家輝、陳冠宇、吳俊偉依序登板，僅王志煊在6局下失掉2分（1分責失分），其餘投手沒有多掉分數。（編輯：張雅淨）1131103

影片來源：CPBL 中華職棒
世界12強棒球賽台灣隊在台北大巨蛋與捷克進行交流賽，3日晚間迎來第2戰，6局上，台灣隊林安可（右）敲出滿貫砲，一棒逆轉戰局，開心與隊友擊掌。中央社記者吳家昇攝 113年11月3日
世界12強棒球賽台灣隊在台北大巨蛋與捷克進行交流賽，3日晚間迎來第2戰，6局上，台灣隊林安可（右）敲出滿貫砲，一棒逆轉戰局，開心與隊友擊掌。中央社記者吳家昇攝 113年11月3日
備戰世界12強棒球賽，捷克隊受邀來台與台灣隊打2場交流賽，3日在台北大巨蛋進行第2戰，8局上，台灣隊陳晨威（圖）敲出陽春全壘打，雙手指向天空慶祝。中央社記者吳家昇攝 113年11月3日
備戰世界12強棒球賽，捷克隊受邀來台與台灣隊打2場交流賽，3日在台北大巨蛋進行第2戰，8局上，台灣隊陳晨威（圖）敲出陽春全壘打，雙手指向天空慶祝。中央社記者吳家昇攝 113年11月3日
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