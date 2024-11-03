林安可交流賽滿貫砲 笑稱衝本壘出局非傷勢是腳慢

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）世界12強棒球賽台灣隊野手林安可今天在與捷克交流賽敲出超前比數滿貫砲，率隊以10比3搶勝。林安可表示腳跟傷勢已沒問題；今天首局跑回本壘被觸殺出局，他笑說：「不是傷是腳慢。」

世界12強棒球賽台灣隊重砲林安可交流賽馬上展現本色，今天1局上敲出二壘打，但下一棒吉力吉撈．鞏冠安打，林安可直奔本壘被觸殺出局。5局打完台灣隊0比1落後，林安可6局上敲出超前比數滿貫砲帶起一波攻勢，幫助球隊搶下交流賽勝利。

林安可今天單場4打數敲出2支安打，貢獻4分打點；林安可表示，全壘打的打席，上場教練團交代把球打紮實就好，雙殺也無所謂，不要太刻意想要做什麼，只要把球打紮實就至少會有1分。

林安可也提到，今天比賽前半段打得有點綁手綁腳，但不特別認為是因為自己開轟才帶起球隊士氣，認為只要每個人都把該做的事情做好，整體攻擊就會比較順暢。

林安可在今年中職季後挑戰賽腳跟挫傷，也影響到季後挑戰賽、總冠軍賽出賽，但他表示目前身體狀況沒有問題，也笑說首局死在本壘單純就是腳慢，跟傷勢沒有關係。

台灣隊總教練曾豪駒也提到，林安可從報到時打擊狀況就維持得不錯，一開始雖然有點受到傷勢影響，但一個訓練循環過後，傷都好得差不多了，也會正常守備出賽。（編輯：李錫璋）1131103