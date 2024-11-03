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王志煊登板時機刻意安排 觀察對中心棒次右打壓制力

2024/11/3 22:06
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（中央社記者謝靜雯台北3日電）世界12強棒球賽台灣隊與捷克交流賽，台灣隊今天動用8名投手，左側投手王志煊投0.1局失1分責失分；總教練曾豪駒表示，是刻意設定狀況讓王志煊面對中心棒次右打者，也藉機觀察每名投手上場時機。

世界12強棒球賽台灣隊與捷克交流賽，台灣隊投手江國豪先發投2局被敲出1支安打，失掉1分非責失分；郭俊麟接手投2局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分。

5局開始投手黃恩賜、王志煊、莊昕諺、曾家輝、陳冠宇、吳俊偉依序登板，僅王志煊在6局下失掉2分（1分責失分），其餘投手沒有多掉分數，台灣隊以10比3搶勝。

王志煊今天6局下登板面對4名打者，只抓到1個出局數，被敲出2支安打，投出1次四壞保送，失掉2分（1分責失分）。

台灣隊總教練曾豪駒解釋，當下是有設定狀況讓王志煊面對，想要觀察面對捷克中心棒次右打者的壓制力。

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曾豪駒也提到，交流賽頻繁的換投用意就是在此，藉此觀察面對狀況時，什麼投手適合放在什麼位置；至於對牛棚投手的定位，曾豪駒表示，還需要觀察，短期盃賽還需要看對戰狀況和整體狀態。

與捷克2場比賽打完，曾豪駒認為投手整體壓制力平衡，未來面對的打者都有一定的強度，希望投手群都能夠勇敢面對打者，有入選就代表有一定的能力，希望能發揮實力。（編輯：李錫璋）1131103

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