本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案沈慶京提抗告遭駁回 延長羈押確定
首頁 / 運動

12強台灣隊持續集訓 台韓大戰先發曾豪駒有想法

2024/11/6 16:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北6日電）世界12強棒球賽台灣隊持續在大巨蛋集訓，台灣隊總教練曾豪駒今天表示，目前主要是針對捷克交流賽的內容下去做修正、調整，也透露目前已初步設定好對韓國的先發投手。

台灣隊從10月28日開始第2階段集訓，並在2、3日與捷克國家隊進行交流賽，4日經過中職頒獎典禮休兵後，昨天再度開始集訓。台灣隊總教練曾豪駒今天表示，「目前主要是修正對捷克的感覺，哪些可以修正補強，還有基本功練習，趁這幾天去做暗號配合，讓彼此更熟悉。」

12強首戰就要上演「台韓大戰」，韓國隊總教練柳仲逸日前曾表示，對戰台灣隊的先發投手已決定，不過目前先不透露。對此曾豪駒指出，韓國隊跟台灣隊差不多，都是安排4到5名先發投手，會去設定假想敵，像是郭彬、高永表等人，「但也還不知道對方會派誰，先自己做好準備。」

至於台灣隊會推出的先發投手，曾豪駒指出，現在已經大致有想法，有跟投手教練討論，「就讓大家去猜。」被問到目前設定的終結者人選，曾豪駒表示，對捷克的2場比賽看下來，吳俊偉、林凱威都是不錯人選，會看到時候誰狀況比較好去做選擇。

同在預賽B組的古巴隊，從昨天開始在洲際棒球場與台灣球隊進行自辦熱身賽，曾豪駒指出，情蒐小組有去現場蒐集資料，會利用這幾天看古巴隊的情蒐影片。

另外，中職會長蔡其昌今天透露，希望曾豪駒持續領軍世界棒球經典賽資格賽的台灣隊。對此曾豪駒回應，「現在先專注在這個比賽（12強賽），還沒決定的事情等決定再說。」（編輯：張雅淨）1131106

#台灣隊
#世界棒球經典賽
#韓國隊
#古巴隊
#吳俊偉
#林凱威
#曾豪駒
#蔡其昌
#棒球12強賽
曾豪駒
12強教練團延續到資格賽 蔡其昌：減少適應期王志煊登板時機刻意安排 觀察對中心棒次右打壓制力
蔡其昌
台北大巨蛋中職明年增9場至29場 明星賽季後賽總冠軍賽檔期全保留球迷自發舉「大巨蛋是棒球場」標語 盼回歸初衷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：