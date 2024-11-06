12強台灣隊持續集訓 台韓大戰先發曾豪駒有想法

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）世界12強棒球賽台灣隊持續在大巨蛋集訓，台灣隊總教練曾豪駒今天表示，目前主要是針對捷克交流賽的內容下去做修正、調整，也透露目前已初步設定好對韓國的先發投手。

台灣隊從10月28日開始第2階段集訓，並在2、3日與捷克國家隊進行交流賽，4日經過中職頒獎典禮休兵後，昨天再度開始集訓。台灣隊總教練曾豪駒今天表示，「目前主要是修正對捷克的感覺，哪些可以修正補強，還有基本功練習，趁這幾天去做暗號配合，讓彼此更熟悉。」

12強首戰就要上演「台韓大戰」，韓國隊總教練柳仲逸日前曾表示，對戰台灣隊的先發投手已決定，不過目前先不透露。對此曾豪駒指出，韓國隊跟台灣隊差不多，都是安排4到5名先發投手，會去設定假想敵，像是郭彬、高永表等人，「但也還不知道對方會派誰，先自己做好準備。」

至於台灣隊會推出的先發投手，曾豪駒指出，現在已經大致有想法，有跟投手教練討論，「就讓大家去猜。」被問到目前設定的終結者人選，曾豪駒表示，對捷克的2場比賽看下來，吳俊偉、林凱威都是不錯人選，會看到時候誰狀況比較好去做選擇。

同在預賽B組的古巴隊，從昨天開始在洲際棒球場與台灣球隊進行自辦熱身賽，曾豪駒指出，情蒐小組有去現場蒐集資料，會利用這幾天看古巴隊的情蒐影片。

另外，中職會長蔡其昌今天透露，希望曾豪駒持續領軍世界棒球經典賽資格賽的台灣隊。對此曾豪駒回應，「現在先專注在這個比賽（12強賽），還沒決定的事情等決定再說。」（編輯：張雅淨）1131106