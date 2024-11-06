12強教練團延續到資格賽 蔡其昌：減少適應期

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）世界12強棒球賽將開打，明年2月緊接著世界棒球經典賽資格賽，中職會長蔡其昌今天表示，台灣隊教頭曾豪駒也會領軍資格賽，並盼教練團能夠延續，這樣就不用重新適應、熟悉。

世界12強預賽B組將在13日開打，接著明年2月中下旬世界棒球經典賽資格賽也要開打。對於12強台灣隊總教練曾豪駒是否持續執掌兵符，蔡其昌今天表示，「個人一定是希望教練團可以延續，因為他們花了大半年時間熟悉所有事情，熟悉程度、默契不用再重新磨合。」

蔡其昌透露，甚至前幾週就已經交出經典賽資格賽的大名單，12強與資格賽要視為同一個比賽，「因為時間太近了，只是有人負責打上半場、有人負責打下半場。」

目前中職負責一級國際賽事組訓，對於台灣隊是否可以像日本隊一樣成立公司，一直以來都是外界討論焦點。蔡其昌指出，去年經典賽結束之後，中華棒協理事長辜仲諒也有找他聊過，不過要將國家隊常態化有太多面向要顧及，包括棒協、中職各球團，「一定要大家都進來、同意，不然就沒有意義了。」

蔡其昌表示，中職先從情蒐小組常態化走出第一步，「至少我們的情蒐是常態化，國際賽事的數據可以累積，也不需要太多介面去協調。」

另外，世界12強台灣隊日前與捷克隊打交流賽時，蔡其昌被捕捉到與旅美好手鄭宗哲、陳柏毓坐在一起看比賽。蔡其昌今天透露，初步詢問2人對於參與明年經典賽資格賽的意願，得到正面回覆，不過蔡其昌強調，資格賽是在春訓開始前，母球隊也可能會有其他考量。（編輯：李亨山）1131106