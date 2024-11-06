與12強台灣隊投手默契沒問題 林家正：盡量了解優勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北6日電）旅美好手林家正這次入選世界12強台灣隊，除了林昱珉之外與其他投手很少搭配過。不過林家正今天強調，不會因為是新投手就沒有默契，身為捕手就是要盡量去了解每個投手優勢。

這次世界12強棒球賽台灣隊共有3名捕手入選，包括林家正、戴培峰及吉力吉撈．鞏冠，其中林家正是美職響尾蛇隊好手，與投手林昱珉在小聯盟時就多次搭檔，不過與其他中職投手比較少遇到。

林家正指出，在美國時很常在各個聯盟跑來跑去，也有換過隊伍，隊友都不一樣，「這種東西就是先去了解對方有什麼球路，不會說新投手就沒有默契，重要的是如何看對方的優勢是什麼，將優勢最大化。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林家正提到，目前與台灣隊投手的默契都不錯，「身為捕手，要盡量去了解每一個投手，並帶領投手平常心面對，重點不是投手可以投什麼成績出來，而是要專注在每一球、每一局。」

此外，12強台灣隊在3日對上捷克隊的交流賽，林家正在第8局代打上場，敲出二壘安打。由於林家正在今年8月底有鉤狀骨骨折傷勢，已經很久沒有實戰，不過他指出，「在場上不會想說前陣子受傷，隨時準備好，把我的事情簡單化。」（編輯：張雅淨）1131106