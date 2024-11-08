12強賽日本隊教頭談台灣 點名留意林立、林安可

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）世界12強棒球賽開打倒數，日本隊總教練井端弘和接受日媒訪問談起台灣隊戰力，井端弘和對台灣不陌生，曾任台鋼雄鷹隊客座教練，點名林立、林安可是不容輕忽的打者。

世界12強棒球賽B組預賽將於13日開打，日本將在16日在台北大巨蛋與台灣隊交手，井端弘和接受日媒訪問談起台灣隊，認為與台灣的比賽應該會打得很接近，台灣是不好對付的對手。

井端弘和提到，中職各隊都有聘請日籍教練指導，他自己也曾任台鋼雄鷹隊客座教練，日本教練帶入了許多日本棒球的觀念，而台灣也朝著更細膩的棒球風格努力。

井端弘和點名2名台灣打者實力不容小覷，包括在2023年世界棒球經典賽對荷蘭比賽有好表現的林立，林立也是中職今年打擊王，另外點名2020年中職全壘打王林安可，認為台灣陣中有許多好的打者，需要小心面對。

井端弘和先前就很關注台灣投手古林睿煬，古林睿煬後來辭退12強賽，但井端弘和也提到，先前來台情蒐，知道台灣球速不錯的中繼投手多，也需要特別注意。（編輯：管中維）1131108