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12強焦點選手林昱珉排第4 大聯盟官網評變速球有效製造揮空

2024/11/8 14:17（11/8 14:32 更新）
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林昱珉2日在世界12強棒球賽交流賽登板中繼。（中央社檔案照片）
林昱珉2日在世界12強棒球賽交流賽登板中繼。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北8日電）世界12強棒球賽即將開打，美國職棒大聯盟官網今天點名8名12強焦點選手，其中台灣隊旅美好手林昱珉名列第4；另外，日本隊投手高橋宏斗、韓國隊野手金倒永也都被點名。

世界12強棒球賽即將於10日開打，預賽B組則是從13日登場，台灣隊與日本、韓國、澳洲、多明尼加、古巴同組。

大聯盟官網今天列出了8名值得關注的好手，林昱珉名列第4。官網報導指出，林昱珉在今年球季曾因被界外球擊中臉部、休息了6週，不過球季尾聲球隊仍拉他上小聯盟3A。

官網指出，雖然林昱珉的球速沒有太突出，但變速球能有效引誘打者揮空，還有穩定的曲球、滑球。

日職中日龍隊22歲投手高橋宏斗則名列值得關注第2，官網指出，年僅22歲的高橋宏斗已是日職頂尖投手之一，擁有95至99英里（約152至159公里）快速球及優異的指叉球。他今年出賽21場、投143.2局，奪下130次三振，拿下12勝4敗，防禦率僅1.38。

另外，韓國隊野手金倒永名列第8，官網指出，年僅21歲的金倒永今年帶領起亞虎隊奪冠，且以史上最年輕單季達成30轟、30盜壘成就，最終成績為38轟、40盜，打擊率達3成47，是名身手全方位的好手。（編輯：龍柏安）1131108

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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