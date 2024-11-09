12強賽韓國對台灣先發投手2選1 教頭笑回：不知道

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）世界12強棒球賽韓國隊今天安排練球適應人工草皮，被問起首戰對台灣的先發投手安排，是否為呼聲高的郭彬或高永表，總教練柳仲逸保密到家笑回：「不知道」。

12強賽韓國隊官方練球日今天在天母棒球場練球，總教練柳仲逸表示，在韓國只有1座球場是人工草皮球場，今天練球主要是適應人工草皮狀況，東京巨蛋的人工草皮會讓球滾動的速度加快，但天母的人工草皮會讓球減速。

韓國隊明天官辦熱身賽將在天母棒球場與中職味全龍隊交手，柳仲逸表示，台灣天氣很好，很開心可以在這麼好的天氣下打球，明天預計派出投手任燦圭先發，會盡量讓多一點投手上場。

12強賽B組預賽首戰對台灣隊的先發投手，外界預期會是郭彬，柳仲逸被台灣媒體問起郭彬狀況時，先笑著反問媒體，韓國派誰先發對台灣比較好、目前討論度最多是誰，媒體回覆郭彬、高永表討論度都很高，是否是可能對台先發人選，柳仲逸笑著回覆：「不知道。」

對於首戰比賽場地台北大巨蛋是否擔心適應問題，柳仲逸表示，不會太過擔心，先前也有去過台北大巨蛋看過場地狀況。

柳仲逸曾在2013年世界棒球經典賽率隊來過台灣，他笑說，記得當時贏了台灣，但還是沒能晉級。（編輯：李亨山）1131109

世界12強棒球賽韓國隊9日安排在天母棒球場練球，適應人工草皮，全隊在外野熱身。中央社記者張新偉攝 113年11月9日