12強賽韓國怪物新人金倒永成焦點 點名王志煊有特色

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）世界12強棒強賽韓國隊陣中怪物新人金倒永成焦點，金倒永也被大聯盟官網點名關注重點，他表示，會更專注打好比賽，談起台灣隊時點名左手側投王志煊有特色。

韓國隊陣中21歲打者金倒永預期將扛起中心棒次，本季效力起亞虎隊，單季敲出38轟、跑出40盜壘成功，成為韓職史上最年輕達成單季30轟、30盜壘的好手。

韓國隊今天安排在天母棒球場練球，金倒永表示，知道有受到關注，抵達台灣時，在機場有不少球迷找他簽名，讓他覺得很新奇，希望12強賽能拿出好表現，不辜負大家的期待。

金倒永守備位置三壘，今天練完球後表示，天母棒球場的內野跟改建前的高尺巨蛋很像，接下來時間還是需要好好適應場地，但認為天母棒球場應該是對打者相對有利的球場。

至於對台灣隊的印象，金倒永點名對左手側投王志煊印象深刻，感覺左打者面對王志煊並不容易，也提到台灣隊整體而言投手都很強。（編輯：張雅淨）1131109