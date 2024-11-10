12強賽多明尼加熱身賽搶勝 對台先發投手暫定威能帝

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（中央社記者謝靜雯桃園10日電）12強賽官辦熱身賽多明尼加今天與中職中信兄弟交手以6比2搶勝；多明尼加再更新球員名單，加入曾效力樂天桃猿隊洋投威能帝，總教練馬丁透露前2戰先發安排，按目前規劃威能帝將是對台灣隊先發。

世界12強棒球賽B組預賽將於13日開打，多明尼加將於14日與台灣隊交手，今天官辦熱身賽多明尼加先對上中信兄弟隊，多明尼加派出陣中具有10個球季美職大聯盟資歷的投手裴拉塔（Wily Peralta）先發投1局，接著由威能帝（Pedro Fernandez）中繼登板投2局。

多明尼加採用投手車輪戰，合計8任投手登板，在5、7局各失1分，多明尼加3局下靠著龔薩雷茲（Pedro Gonzalez）3分砲取得領先，5局再添1分，9局下演練突破僵局制再拿2分取勝。

多明尼加總教練馬丁（Cesar Martin）受訪表示，很開心有安排熱身賽，讓球員可以透過比賽調整感覺。今天大家狀態都不錯，投手群有慢慢進入比賽狀態，但還是有些地方需要調整，打者部分在壘上有人的時候也需要再注意。

多明尼加此次12強賽名單變化大，很早就宣布將納入桃猿隊洋投威能帝，但後來公布名單中又不見威能帝名字，直到今天最新公布名單又把威能帝放入。

馬丁表示，再度把威能帝放進名單中，主要是先發投手需求，也透露目前正式賽的先發投手安排，很可能首戰先發是裴拉塔，第2戰先發是威能帝。媒體再次確認，是否就表示威能帝將是對台灣的先發投手，馬丁笑說：「目前是這樣安排，但還是可能會換。」

裴拉塔聽到可能將扛起球隊首戰先發重責則表示滿好的，身為投手可以在這麼重要的比賽被賦予先發重任是肯定，會平常心面對，將狀態調整到百分百，隨時準備好上場。

被問起官辦熱身賽先體驗台式應援是否有受影響，裴拉塔表示，沒有太大問題，雖然在美國不太會有這麼多聲音，但多明尼加球迷聲音也滿多的，不會有太大影響。（編輯：張雅淨）1131110