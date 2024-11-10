12強賽官辦熱身賽吉力吉撈改打2棒 曾總解釋用意

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（中央社記者謝靜雯桃園10日電）世界12強棒球賽官辦熱身賽台灣首戰與中職樂天桃猿隊交手，台灣隊打序調整，讓捕手吉力吉撈．鞏冠棒次前挪打2棒，總教練曾豪駒表示，打序往前挪，希望有更多打席讓球員調整。

12強賽官辦熱身賽台灣隊今天在樂天桃園棒球場與桃猿隊交手，先發打序有調整，開路先鋒為中外野手陳晨威，吉力吉撈．鞏冠改打2棒、先發蹲捕，3棒為右外野手林立，林安可扛4棒、指定打擊，曾頌恩守左外野打5棒，朱育賢6棒守一壘，7到9棒為潘傑楷（三壘）、李凱威（二壘）和江坤宇（游擊），先發投手為王宇翔。

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台灣隊總教練曾豪駒表示，今天的打序未必是最終版本，至於把吉力吉撈．鞏冠從4棒往前挪動到2棒，是考慮讓打者多點打席機會調整，但也已經有一套預想好的打序版本。

今天比賽從樂天桃猿借將3名投手支援台灣隊，為王宇翔、劉家翔、温展樂都會登板。台灣隊今天與桃猿交手，明天與中信兄弟交手，曾豪駒希望球員們把握機會調整，並認為目前隊形大致固定，練習、比賽狀態都不錯，希望可以維持到正式賽。（編輯：張雅淨）1131110