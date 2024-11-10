12強熱身賽林家正想法簡單化 笑盼開轟舞有過關

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（中央社記者謝靜雯桃園10日電）世界12強棒球賽官辦熱身賽台灣隊今天曾頌恩、林家正都開轟，以9比4擊敗樂天桃猿，台灣隊總教練曾豪駒認為球員狀況有提升；林家正想法簡單化、收到成效，笑說希望「開轟舞」有過關。

今天熱身賽5局打完時，兩隊3比3戰成平手，台灣隊曾頌恩6局敲出超前比數陽春砲，7局下林家正也敲出陽春砲，幫助球隊拉大領先差距，台灣隊終場順利搶勝。

台灣隊總教練曾豪駒表示，今天比賽打線有慢慢串聯起來，在平手的局面可以有火力反擊，看得出來球員狀況都在提升。

曾豪駒特別提到，今天讓吉力吉撈．鞏冠棒次往前挪，主要是因為前幾場比賽感覺攻擊節奏掌握沒有這麼順暢，今天有慢慢找回好的感覺。

林家正談起開轟打席表示，目前比賽感覺不錯，上場設定好球帶，心裡想著把球往中外野方向打過去，短期盃賽簡單化，攻擊可以攻擊的部分，把好球帶設定好。

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林家正今年球季曾因傷勢動刀，經歷約2個月沒有實戰的空白期，但調整狀況不錯，他感謝台灣隊的防護員給他很好的照顧，讓手可以好得更快，目前身體狀況完全沒有問題。

台灣隊此次隊長陳傑憲也將母隊統一7-ELEVEn獅隊開轟要跳全壘打舞蹈的習慣帶進代表隊，林家正笑說，開轟後發現隊友都不見了，才意識到是要跳舞，「臨時想了一下舞步，希望有過關」。（編輯：唐聲揚）1131110