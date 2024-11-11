12強官辦熱身賽避免受傷台灣隊打5局 韓國到場觀賽

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（中央社記者謝靜雯桃園11日電）世界12強棒球賽台灣隊今天官辦熱身賽與中信兄弟交手，首戰對手韓國隊約10人到場觀賽，兩隊打完5局台灣隊1比3落後，因為天氣和場地狀況決定比賽結束，總教練曾豪駒盼球員以健康身體出賽。

12強棒球賽台灣隊昨天官辦熱身賽首戰以9比4擊敗樂天桃猿隊，今天與中信兄弟在樂天桃園球場交手，台灣隊派出投手陳柏清先發，首局就被岳政華敲出陽春砲，2局上再有狀況，單局出現3次保送，被敲出1支安打，再失掉2分。

台灣隊今天1局下首名打者陳晨威敲出三壘打，林立補上安打送回1分，但2到5局沒能再拿分數；兩隊5局打完台灣隊1比3落後，經過溝通之後決定不繼續打。

台灣隊總教練曾豪駒受訪解釋，距離比賽正式開打只剩2天，考量到今天天氣狀況，雨勢不斷、場地溼滑，怕球員受傷，球迷在這樣的天氣下看球也很辛苦，才決定5局打完就結束，希望球員能以健康的身體出賽。

台灣隊13日首戰對手韓國隊今天有約10人到場觀賽，明天將舉行12強賽前記者會，而台灣隊也會安排練球。（編輯：李淑華）1131111