12強首棒人選陳晨威狀況佳 看韓熱身賽笑說沒郭彬

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（中央社記者謝靜雯桃園11日電）12強棒球賽台灣隊陳晨威官辦熱身賽狀況佳，今天單場2安，2戰共敲4安，是設定開路先鋒；陳晨威感受外野競爭全心投入爭先發，觀察韓國熱身賽笑說沒看到想看的，「郭彬沒出賽。」

世界12強棒球賽官辦熱身賽台灣隊2場比賽都由陳晨威打第一棒，陳晨威昨天對樂天桃猿隊前2打席都敲出安打，跑出1次盜壘成功，貢獻1分打點，今天對中信兄弟首打席敲出三壘打，3局再敲出安打，兩戰總計敲出4支安打。

台灣隊總教練曾豪駒表示，目前為止對於球隊打擊狀況不太擔心，透過幾場比賽調整，打者都有掌握節奏，陳晨威狀況不錯，將會是開路先鋒第一棒。

陳晨威表示，經過去年世界棒球經典賽到今年12強賽，可以入選國家隊都是榮耀，很想要付出、有所貢獻，全新投入比賽希望可以爭取到先發位置，想辦法將狀況調整好、讓教練團信賴，但無論先發、替補，都希望可以為球隊、為台灣棒球盡一份心力。

陳晨威表示，外野很競爭，誰先發相信都沒有人會說話，外野實力平均、沒有一個人是不好的，但自認熱身賽狀況不錯，也會更有自信。

陳晨威表示，熱身賽教練團對於盜壘都是開綠燈，也明白正式比賽開始後，壘間破壞性對自己來說是重要的課題。

被問起有沒有關注韓國在官辦熱身賽的表現，陳晨威表示有稍微看一下，打者長打能力不錯，但沒有到設定要看到，笑說重點是想要看投手，「但郭彬沒有出賽」。郭彬是外界預期有可能對台先發的投手。（編輯：陳政偉）1131111