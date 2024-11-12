12強韓國推側投高永表對台先發 曾豪駒保密不公布

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）世界12強棒球賽B組預賽明天開打，今天進行開賽記者會，大巨蛋首戰上演上演「台韓大戰」，台灣隊教頭曾豪駒未透露先發投手，韓國隊總教練柳仲逸已向韓媒宣布由側投高永表掛帥。

12強賽預賽B組明天開打，台灣隊將在台北大巨蛋迎戰韓國隊，今天在會後聯訪時台灣隊總教練曾豪駒並未透露明天先發投手人選；不過韓國隊總教練柳仲逸在韓媒聯訪時則宣布會推出側投高永表先發對台灣。

根據韓媒報導，柳仲逸表示，根據情蒐分析，台灣打者在揮棒時對於側投比較打不好，「而且我們先發投手只有4個人，還要考慮到對澳洲時的先發投手，因此做了這樣的選擇。」另外，韓媒也提到，台灣隊總教練曾豪駒是突然不在記者會後公布先發投手。

台灣總教練曾豪駒今天在開賽記者會表示，「希望我們可以在這次賽事呈現一場、一場精彩球賽。」曾豪駒也提到，這次在台北大巨蛋舉行，對台灣棒球是非常重要的事情、非常具有意義，「球員們都想利用這次機會證明自己，希望可以打出感動比賽，目標前進東京。」

台灣隊長陳傑憲則表示，國際賽張力很強，這時候要非常專注在場上，「雖然我們有很多年輕選手，但我跟他們說只要相信自己，就是最強的，相信你的實力一定可以贏過世界好手。」

明天將上演「台韓大戰」，談到韓國這次陣容也以年輕好手為主，柳仲逸表示，可以發現近期賽事已在世代交替，包括去年杭州亞運等，他希望可以藉此準備好2026年世界棒球經典賽、2028年洛杉磯奧運，「這次也希望他們可以有好表現。」（編輯：龍柏安）1131112