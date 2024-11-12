12強A組委內瑞拉5比3強壓美國 勝騎士6局10K率隊奪第2勝

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（中央社墨西哥市11日綜合外電報導）世界12強棒球賽（WBSC Premier12）A組預賽今天續於墨西哥分兩地展開，委內瑞拉在效命統一獅投手勝騎士優異表現下，最後以5比3擊敗美國隊，率先在循環賽中搶下第2勝。

委內瑞拉與美國之戰今天於墨西哥泰比克（Tepic）舉行，先攻的美國隊以芝加哥小熊新秀蕭奧（Matt Shaw）為攻擊主力，他在第4局先以陽春砲拿下1分，第6局再以高飛犧牲打拿下本場第2個打點。

委內瑞拉今天第3局由雷耶斯（Angel Reyes）安打上壘後，接下來以安打與犧牲打首開紀錄；第4局卡斯蒂約（Diego Castillo）再以二壘安打送回隊友補上全隊第2分。

委內瑞拉在第6局展開一輪猛攻，全隊先以安打、保送、犧牲打拿下1分，然後又是一輪安打加犧牲打，再加上美國隊游擊手出現失誤，最後全隊整局拿下3分，6局結束後是以5比2領先。

委內瑞拉先發投手是效命統一獅的勝騎士（Mario Sanchez），他今天對美國投滿6局送出10次三振，只被擊出3支安打丟2分，表現精彩最後成功拿下勝投，他同時也是中職本季的勝投王與三振王。

美國隊在8局上先以安打與保送形成二、三壘有人，不過蕭奧在2人出局時與投手纏鬥後遭到三振，未能追近比數。

第9局上美國隊最後反攻，瑞特（Luke Ritter）先以安打上壘，沃德（Ryan Ward）又獲保送，委內瑞拉換投後，克勞福（Justin Crawford）再獲保送形成滿壘，湯瑪斯（Colby Thomas）在滿球數後選到保送擠回1分。不過委內瑞拉再換上洋基3A的莫斯奎達（Oddanier Mosqueda）把關，他連續三振2名打者也為委內瑞拉守下勝利。

世界12強棒球賽分A、B兩組進行預賽，A組賽事在墨西哥的瓜達拉哈拉（Guadalajara）與泰比克（Tepic）舉行。A組共有墨西哥、荷蘭、巴拿馬、波多黎各、美國、委內瑞拉6隊，將以單循環取戰績前2名進入超級循環賽，超級循環賽與決賽皆於日本東京巨蛋舉行。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1131112