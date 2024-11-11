棒球12強A組賽 美國12比2擊敗荷蘭

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（中央社墨西哥市10日綜合外電報導）世界棒球12強賽（WBSC Premier12）A組賽，美國隊今天12比2擊敗荷蘭隊，一掃昨天敗給波多黎各隊的陰霾。

荷蘭1上先攻進2分，但隨後打線熄火，直到比賽結束都未能再得分。

反觀美國1下先扳平戰局，接著在第3局補進3分，拉大領先優勢；第7局蕭奧（Matt Shaw）先敲出二壘安打把壘上3名隊友送回本壘，接著靠沃德（Ryan Ward）的犧牲高飛球再追1分，取得9比2領先。

蕭奧第8局敲出3分全壘打後，美國隊最終便提前在第8局以12比2勝出。

根據本屆賽制，預賽及季軍賽若5局結束雙方相差15分以上，或7局結束相差10分以上，則提前結束比賽。超級循環賽、決賽無此規定。

第2天賽事打完後，美國和荷蘭目前戰績均為1勝1敗。

預賽共分A、B兩組，A組有墨西哥、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬、波多黎各，預賽於台灣時間11月10日至14日在墨西哥的2座球場舉行。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1131111