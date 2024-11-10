棒球12強A組賽 委內瑞拉8比4擊敗墨西哥[影]
2024/11/10 15:20（11/10 15:37 更新）
（中央社墨西哥市9日綜合外電報導）世界棒球12強賽（WBSC Premier12）A組賽，墨西哥隊今天比賽前6局掛蛋，最後3局雖連趕4分卻為時已晚，最後以4比8敗給強敵委內瑞拉隊。
2局上，委內瑞拉第1位上場打擊的帕拉修斯（Jermaine Palacios）毫不客氣揮出陽春全壘打；卡斯蒂約（Diego Castillo）接著在1出局情況下敲出安打，把一、二壘包上的隊友送回本壘再添2分。
委內瑞拉第5、第6局先後添1分和3分，7局上帕拉修斯再朝中間方向打出1記陽春砲，協助球隊以8比0遙遙領先。
直到這個時候都無法突破委內瑞拉防線的墨西哥隊，終於在7局下靠特瑞歐（Alan Trejo）的全壘打拿下第1分。
卡特（Chris Carter）不惶多讓，於8下追加一支1分全壘打，把比分扳成2比8；墨西哥隊並於9下再衝2分，可惜無濟於事，在家鄉球迷前吞下敗仗。
本屆世界棒球12強賽預賽共分A、B兩組，A組有墨西哥、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬、波多黎各。B組除了台灣，還有日本、韓國、古巴、多明尼加及澳洲隊。
預賽結束後，各組前2名晉級超級循環賽（Super Round），在超級循環賽戰績前2名的球隊晉級冠軍戰、另外2隊爭季軍。超級循環賽將於日本時間21日至23日在東京巨蛋進行，11月24日則是最終獎牌戰。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1131110
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