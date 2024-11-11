棒球12強A組賽 巴拿馬4比2逆轉勝委內瑞拉

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（中央社墨西哥市10日綜合外電報導）世界棒球12強賽（WBSC Premier12）A組賽，巴拿馬隊今天6局下連下兩城逆轉戰局，終場4比2擊敗強敵委內瑞拉隊。

委內瑞拉隊阿瑪里斯塔（Alexi Amarista）1局上敲安站上一壘，隨後靠佛羅雷斯（Ramon Flores）一記左外野二壘安打跑回本壘得分。

巴拿馬隊2下先靠季洛希（Carlos Quiroz）的陽春全壘打扳平比分，3下再接再厲補進1分，取得2比1領先。

委內瑞拉隊4上滿壘時在投手犯規下，跑者自動推進一個壘包得到寶貴1分，將比賽逼到2比2。

6下，巴拿馬隊靠著一支高飛犧牲打奪下超前分，接著桑托斯（Jhonny Santos）轟出關鍵陽春砲，把優勢擴大到4比2，奠定勝基。

巴拿馬隊和委內瑞拉打完第2天賽程後，戰績同為1勝1敗。

本屆世界棒球12強賽預賽共分A、B兩組，A組有墨西哥、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬、波多黎各。B組除了台灣，還有日本、韓國、古巴、多明尼加及澳洲隊。

預賽結束後，各組前2名晉級超級循環賽（Super Round），在超級循環賽戰績前2名的球隊晉級冠軍戰、另外2隊爭季軍。超級循環賽將於日本時間21日至23日在東京巨蛋進行，11月24日則是最終獎牌戰。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1131111