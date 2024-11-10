12強熱身賽多明尼加龔薩雷茲開轟 展現長程火力

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（中央社記者謝靜雯桃園10日電）世界12強棒球賽官辦熱身賽多明尼加今天與中職中信兄弟交手，3棒強打龔薩雷茲敲出3分砲，火力被教練團寄予厚望，本季尚有美職大聯盟出賽紀錄的喬爾．羅德里格斯也中繼登板。

世界12強棒球賽與台灣同在B組的多明尼加，陣中有不少具美日職棒資歷的好手，今天首場官辦熱身賽與中職中信兄弟交手，3棒龔薩雷茲（Pedro Gonzalez）3局下從余謙手中敲出3分砲，單場2安3打點，手感不錯。

多明尼加總教練馬丁（Cesar Martin）表示，龔薩雷茲今年球季本來就有不錯的成績，也是球隊中重要打者，很開心首場熱身賽就把好狀態表現出來。

龔薩雷茲則表示，雖然長程移動到台灣，前兩天身體疲勞感、時差影響，但調整感覺還是舒服的，今天比賽身體的感覺很好，開轟的打席沒有想太多，只想把球打進場內、確實擊球，剛好是可以攻擊的球路，順暢揮棒結果自然發生。

多明尼加今天採用投手車輪戰，合計8任投手登板，終場以6比2搶勝。喬爾．羅德里格斯（Joely Rodriguez）中繼投1.1局無失分，他本季還有在大聯盟出賽紀錄，也曾有日職2年資歷，他表示，今天首場登板感覺調整有到位，也提到先前在日職的資歷，面對亞洲球風不會陌生，也有習慣的準備方式，可以協助他快點進入比賽狀態。

喬爾．羅德里格斯目前是自由球員，他表示，對於談約持開放態度，不排除任何可能，但現在專注國際賽。

他今天受訪前學著說中文、發音標準，認為中文與西班牙文的發音方式類似，有時候聽到就喜歡學著說。（編輯：唐聲揚）1131110