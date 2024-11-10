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棒球12強首日賽程 波多黎各開轟1比0擊退美國[影]

2024/11/10 12:10（11/10 12:21 更新）
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（中央社墨西哥市9日綜合外電報導）世界棒球12強賽（WBSC Premier12）A組賽，波多黎各今天在墨西哥泰比克（Tepic）聖塔特雷西塔球場（Santa Teresita Stadium）以1比0擊敗美國。

波多黎各和美國5局打完都沒有讓對手越雷池一步，維持0比0平手。

6局上，波多黎各賽巴約斯（Sabin Ceballos）敲出右外野方向陽春全壘打，率先破蛋。

7局下美國形成滿壘2出局的局面，辛浦森（Chandler Simpson）站上打擊區，不過他擊出內野滾地球出局。

9局下美國最後反攻機會，克勞福（Justin Crawford）開局就敲出二壘安打，1出局後往前推進到三壘，不過仍無功而返，終場波多黎各以1比0奪勝。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，原定2023年舉辦的第3屆12強賽順延至今年舉行。

A組賽除了波多黎各和美國，還包括巴拿馬、荷蘭、墨西哥和委內瑞拉。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1131110

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