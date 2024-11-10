12強官辦熱身賽曾頌恩、林家正開轟 台灣隊勝桃猿

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（中央社記者謝靜雯桃園10日電）世界12強棒球賽官辦熱身賽台灣隊今天與樂天桃猿交手，台灣隊曾頌恩、林家正都敲出陽春砲，兩隊8局打完台灣隊以5比4領先，9局演練突破僵局制，台灣隊9下再拿4分以9比4搶勝。

世界12強棒球賽官辦熱身賽台灣隊開賽就有攻勢，陳晨威內野安打、盜上二壘，1人出局後林立安打送回第1分。2局下朱育賢獲得保送，潘傑楷二壘打，1人出局後江坤宇高飛犧牲打送回1分，陳晨威再補上安打，送回團隊第3分。

台灣隊今天先發投手向樂天桃猿借將，劉家翔先發投2局無失分，郭俊麟3局登板投1局，投出1次保送、無失分，江國豪4局接手中繼，被敲出1支安打、投出1次觸身球保送，也沒有失分。

台灣隊5局上再派上借將王宇翔登板，先投出保送，讓打者敲出滾地球，1人出局後出現暴投、被敲出安打，再被敲出滾地球失分，2人出局後台灣隊換上王志煊登板拆彈，製造滾地球出局、沒有多掉分數。

台灣隊6局上陳冠偉接手登板，1人出局被敲安打、投出保送，台灣隊再換上借將温展樂登板，被宋嘉翔、陳佳樂接連敲出安打失掉2分。

6局下3比3平手時，台灣隊曾頌恩敲出超前比數陽春砲，7局下1人出局後林家正也敲出陽春砲，幫助球隊拉大領先差距；台灣隊8局上換上投手黃恩賜登板，單局被敲2安、投出1次保送，失掉1分。

兩隊8局打完台灣隊5比4領先，9局演練突破僵局制，9局上台灣隊換上吳俊偉登板後援，沒被敲出安打、無失分，9局下台灣隊再多拿4分，順利搶勝。（編輯：李錫璋）1131110