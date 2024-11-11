棒球12強賽程戰績一表掌握 A組美國墨西哥等6隊互咬皆1勝1敗

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（中央社墨西哥瓜達拉哈拉10日綜合外電報導）世界12強棒球賽A組預賽，今天地主墨西哥靠著羅哈斯首局3分彈，還有蓋坦4局擊出超前比數的安打，終場7比5力克波多黎各。目前A組6隊戰績互咬，都是1勝1負。

據世界棒壘球總會（WBSC）官網，這場比賽墨西哥靠著兩度單局奪3分而奠定勝基，首先是1局上羅哈斯（Jose Rojas）擊出右外野方向的3分全壘打，但3局下墨西哥先發投手里歐斯（Wilmer Ríos）遭遇亂流被攻下4分陷入落後。

墨西哥4局上隨即展開反攻，先由蓋坦（Jose Gaitan）擊出帶有兩分打點的左外野二壘安打逆轉比數，接著隊友阿爾瓦雷茲（Andrés Alvarez）再追加帶有1分打點的安打，而以6比4超前。

6局上蓋坦的右外野安打為墨西哥再添保險分，以7比4擴大領先優勢，儘管波多黎各7局下追回1分，但墨西哥牛棚壓制波多黎各打擊，最後以7比5奪勝。

墨西哥全場共擊出9支安打，開路先鋒蓋坦與第2棒阿爾瓦雷茲各包辦3安，其中蓋坦進帳3分打點，包括4局上擊出逆轉比數的安打，而羅哈斯的首局3分全壘打對於提振全隊士氣也是功不可沒。

波多黎各全場安打數比墨西哥多1支，柯特斯（Carlos Cortes）5打數4安外加2打點表現亮眼，但波多黎各於3局下進帳4分，並在7局下追加1分後，無法再攻城掠地，而以2分差吞敗。

目前A組6隊包括墨西哥、荷蘭、巴拿馬、波多黎各、美國和委內瑞拉戰績都是1勝1負，形成互咬局面，各隊剩下的3場比賽，每場的輸贏皆攸關能否晉級超級循環賽（Super Round）。

在超級循環賽戰績前2名的球隊晉級冠軍戰，另外2隊爭季軍。超級循環賽將於11月21日至23日在日本東京巨蛋進行，11月24日則是最終獎牌戰。（譯者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）1131111