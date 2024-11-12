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棒球12強賽程戰績 A組委內瑞拉巴拿馬領先 美國墨西哥吞2敗

2024/11/12 15:26（11/12 16:00 更新）
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世界12強棒球賽A組預賽11日巴拿馬以3比2擊敗地主墨西哥。（圖取自facebook.com/WBSC）
世界12強棒球賽A組預賽11日巴拿馬以3比2擊敗地主墨西哥。（圖取自facebook.com/WBSC）
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（中央社瓜達拉哈拉11日綜合外電報導）世界12強棒球賽A組預賽地主墨西哥今戰巴拿馬，墨西哥雖先馳得點卻不敵巴拿馬的高飛犧牲打而以2比3飲恨，曾來台打職棒的墨西哥先發投手泰迪主投5局掉兩分無關勝負。

曾效力中華職棒統一7-ELEVEn獅與中信兄弟的美國籍墨西哥裔投手泰迪（Teddy Stankiewicz）前3局有效封鎖巴拿馬打擊，直到第4局才被巴拿馬打線突破，投滿5局退場時兩隊2比2平手，總計共投78球，被擊出5支安打、3次三振，1次保送，失2分，無關勝負。

另據世界棒壘球總會（WBSC）官網，後攻的墨西哥分別由開路先鋒蓋坦（Jose Gaitan）和巴瑞拉（Tres Barrera）在首局及第2局各擊出1支陽春全壘打，取得2比零領先。

不過這兩分也是墨西哥全場僅有的比分進帳，之後掛零至終場。

落後的巴拿馬自4局上展開反攻，特哈達（Ruben Tejada）與卡斯蒂約（Luis Castillo）連續安打和季洛希（Carlos Xavier Quiroz）的內野滾地幫助隊友奔回本壘打破鴨蛋，接著拉莫斯（Jose Ramos）的安打幫助球隊再下一城，雙方打平。

8局上特哈達因墨西哥游擊手失誤而上壘，並由卡斯蒂約的安打護送至三壘，季洛希右外野方向深遠飛球被接殺但回傳不及，特哈達跑回本壘奪得逆轉超前致勝分至比賽結束。

這場比賽墨西哥全場擊出6支安打，巴拿馬則是9支，墨西哥雖然有好的開始，可惜兩支先聲奪人的全壘打卻不敵巴拿馬的蠶食，外加8局上的失誤而種下敗因。

A組預賽打完前3天賽程，目前委內瑞拉和巴拿馬戰績2勝1負並列領先，荷蘭與波多黎各今天休兵，目前戰績皆1勝1負，而美國和墨西哥都是1勝2負吊車尾。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1131112

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