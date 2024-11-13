12強A組預賽荷蘭敲24支安打 20比8扣倒波多黎各

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨西哥市12日綜合外電報導）世界12強棒球賽A組預賽，荷蘭今天全場擊出24支安打，以20比8提前以7局扣倒波多黎各。荷蘭此役獲勝後，目前在預賽中已有2勝入袋。

今天先攻的荷蘭隊，第1局以前洋基游擊手葛雷戈里斯（Didi Gregorius）與克里曼丁（Hendrik Clementina）各一發的陽春彈拿到2分，波多黎各的帕根（Ezequiel Pagan）隨即在下半局也以全壘打追回1分，雙方比數2比1，荷蘭領先。

比賽進入第2局，荷蘭攻勢猛烈，波多黎各多次更換投手如同提油救火，荷蘭在第2、3、4局共得14分，第4局結束時已經以16比2接近提前結束比賽的邊緣。

波多黎各這場比賽雖有11支安打拿下多達8分，但仍是慘遭荷蘭以7局提前結束比賽。荷蘭全場轟出24支安打，先發投手迪卜洛克（Tom de Blok）投5局失3分送給對手7支安打，克里曼丁個人單場5分打點為兩隊之冠。

波多黎各此役用了5名投手仍是大敗，其中先發米蘭達（Agnel Miranda）1.1局就丟4分。12強A組預賽荷蘭目前戰績是2勝1敗，波多黎各則是1勝2敗，A組共有墨西哥、荷蘭、巴拿馬、波多黎各、美國、委內瑞拉等6隊，將以單循環取戰績前2名進入下一階段的超級循環賽。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1131113