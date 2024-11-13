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世界12強棒球賽B組開打 台灣隊首戰林昱珉先發抗韓

2024/11/13 10:18
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（中央社記者楊啟芳台北13日電）世界12強棒球賽B組預賽今天開打，台灣隊首戰韓國，推出左投林昱珉先發，對上韓國側投高永表，關鍵首役攸關整體氣勢，總教練曾豪駒也喊出，希望能拔得頭籌。

世界12強棒球賽預賽共分A、B兩組，每組各有6隊，台灣與日本、韓國、澳洲、多明尼加、古巴同屬B組，取2隊晉級複賽。B組預賽今天開打，除日本與澳洲在日本名古屋球場進行外，多明尼加與古巴在天母棒球場交手，「台韓大戰」則是在台北大巨蛋進行。

面對眾所矚目的第1戰，台灣隊推出美職響尾蛇隊左投林昱珉先發，去年杭州亞運林昱珉2度登板抗韓都繳出好投。台灣隊總教練曾豪駒表示，從一開始集訓就已決定由林昱珉先發對韓國，「他就是我們最好的投手，期待他勇於對決、享受比賽。」

韓國則是推出側投高永表先發對台灣，他以變速球優異聞名，直球均速約134公里。韓國隊總教練柳仲逸表示，根據情蒐分析，台灣打者在揮棒時對於側投比較打不好，「而且我們先發投手只有4個人，還要考慮到對澳洲時的先發投手，因此做了這樣的選擇。」

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雖然這次台灣隊要拚晉級難度不小，不過「台灣隊長」陳傑憲表示，可以穿上國家隊制服的選手實力就是最好的，「棒球就是看結果，沒有人想要輸，我們一定會全力以赴拿下每一場比賽，反正我相信我的隊友，不管外界怎麼說，會打出一場場感動的比賽。」

這次台灣隊為預賽B組地主隊，每場賽事都是在台北大巨蛋進行，今天的台韓大戰門票已全數完售。（編輯：龍柏安）1131113

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