棒球12強賽台灣對韓先發打序排6左打 林安可扛第4棒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北13日電）世界12強棒球賽B組預賽今天開打，台灣首戰韓國，由王牌左投林昱珉先發，考量左打對戰韓國隊先發投手較吃香，先發打序中排上6名左打者，讓陳傑憲扛3棒、4棒為林安可。

12強棒球賽B組預賽台灣隊今晚在台北大巨蛋迎戰韓國隊，台灣隊由左投林昱珉先發搭配旅美捕手林家正，韓國隊派出側投手高永表先發。

台灣隊總教練曾豪駒曾透露屬意4棒人選為曾頌恩，但今天先發打序安排較多左打者，曾豪駒表示，觀察韓國隊先發投手高永表屬於側投，這類型的投手從情蒐對戰數據來看，左打應該比較吃香，先發打序先這樣安排。

今天台灣隊先發9棒有6名左打者，開路先鋒為近況不錯的陳晨威、守左外野，2棒為右外野手林立，陳傑憲先發守中外野、扛3棒，4棒為指定打擊林安可，5棒朱育賢守一壘，三壘手為潘傑楷、打6棒，捕手林家正打7棒，李凱威守二壘、打8棒，9棒為游擊手江坤宇。

曾豪駒表示，陳傑憲一直都是中心棒次人選，無論經驗、技巧都是國內數一數二的打者，希望他發揮過往經驗帶領球隊一起向前走。

對於韓國先發投手高永表有情蒐分析，曾豪駒也提醒球員，將好球帶設定好、做好要做的攻擊，也提到目前球隊氣氛蠻好的，每個人都很專注當下，希望球員開賽後在場上能盡情展現自己。（編輯：龍柏安）1131113