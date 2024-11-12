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12強台灣隊不被看好 隊長陳傑憲：相信我的隊友

2024/11/12 18:58（11/12 19:58 更新）
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（中央社記者楊啟芳台北12日電）世界12強棒球賽預賽B組將於明天開打，今天進行開賽記者會，台灣隊這次不被外界看好，隊長陳傑憲表示，「棒球就是看結果，我們一定會全力以赴拿下每一場比賽，相信我的隊友。」

台灣隊今天由總教練曾豪駒、隊長陳傑憲代表出席，被問到這次12強外界都不看好台灣隊，陳傑憲表示，「棒球就是看結果，但比賽一定有輸有贏，沒有人想要輸，我們一定會全力以赴拿下每一場比賽，反正我相信我的隊友，不管外界怎麼說，會打出一場場感動的比賽。」

陳傑憲也強調，以目前狀況來說，可以穿上國家隊衣服的選手實力就是最好的。陳傑憲也說：「國際賽節奏很快、張力很強，沒有時間讓你思考那些事情，要相信自己做得到，在場下情境先想好，再毫不猶豫地去執行。」

由於陳傑憲近況沒有很好，前2場官辦熱身賽都沒有先發，他坦言，「以結果論來講，確實感覺沒有那麼好。」不過陳傑憲強調，台灣隊是很強的團隊，「短期盃賽很明確，誰狀況好就誰先上，為了贏只能選擇當天狀況最好的選手去比賽。」

陳傑憲指出，自己不論有沒有上場，都會做好完善準備，並完成教練的任務，「在能力所及範圍內，我會盡全力幫助球隊，這次身為隊長目光要放開，去關心隊友、全面去顧著，只會擔心球隊的好與壞。」

談到明天對手韓國隊，陳傑憲表示，韓國隊的投手、打者都很有力量，也都很年輕，「這幾年韓國棒球有很大的蛻變，實力真的很好，但我們年輕人也不會落差太大，我相信兩邊可以擦出不一樣的火花。」（編輯：吳協昌）1131112

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