曾豪駒談高永表型態少見 屬意曾頌恩打第4棒

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）世界12強棒球賽預賽B組將在明天開打，韓國預計派高永表先發對台灣，台灣隊教頭曾豪駒表示，側投高永表的投球型態很少見，最重要的還是臨場反應發揮，屬意曾頌恩扛第4棒。

世界12強棒球賽預賽B組將於明天開打，台灣隊要在台北大巨蛋迎戰韓國隊，上演備受矚目的「台韓大戰」。12強今天進行開賽記者會，會後韓國隊總教練柳仲逸已向韓媒宣布由側投高永表先發對上台灣隊；台灣隊總教練曾豪駒則不提前透露。

曾豪駒表示，之前就是設定韓國隊會由高永表或是郭彬先發，知道高永表的變速球不錯，「因為彼此不熟悉，還是要看怎麼臨場設定。」曾豪駒指出，高永表的投球型態很少見，跟中職側投黃子鵬、陳宇宏不太一樣，因此臨場反應最重要，「前一名打者下來之後，要趕快跟隊友交換資訊。」

談到目前屬意的第4棒人選，曾豪駒指出是右打曾頌恩，「他最近狀況不錯，掌握球的感覺也不錯。」雖然原本的第4棒人選吉力吉撈．鞏冠、林安可等人近況不太好，不過曾豪駒強調，「熱身賽大家都在調整，等到開賽後腎上腺素拉上來、集中時就不一定。」

談到明天台韓大戰，曾豪駒表示，「第一場勝負關乎整個賽事的氣勢，希望可以拔得頭籌，將氣勢營造上來，一場、一場爭取勝利。」雖然這次12強台灣隊不被外界看好，不過曾豪駒強調，「球是圓的，就像預賽A組也是大混戰，沒人想到結果會怎樣，短期盃賽大家都不知道。」（編輯：陳政偉）1131112