12強棒球賽林昱珉先發抗韓 曾豪駒：一開始就排定最好的投手

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）世界12強棒球賽明天將在台北大巨蛋上演「台韓大戰」，台灣隊推出王牌左投林昱珉掛帥先發，總教練曾豪駒直言，一開始就是設定由林昱珉先發抗韓，「他就是我們最好的投手。」

世界12強棒球賽預賽B組明天開打，台灣隊首戰與韓國隊交手，大會稍早公布台灣隊先發投手為旅美左投林昱珉。總教練曾豪駒指出，從一開始集訓就已決定會由林昱珉先發對上韓國，因此林昱珉報到之後就有跟他說，「他就是我們最好的投手，期待他勇於對決、享受比賽。」

至於韓國隊推出側投高永表先發，曾豪駒指出，因為大家都對高永表比較陌生，「怎麼去設定失投的球很重要。」由於韓國隊只帶了4名先發投手，因此首戰先發高永表預計會在韓國最後一場賽事再對澳洲先發。

此外，今天在開賽記者會發生小插曲，有韓國媒體詢問曾豪駒台灣先發投手是誰，不過當時曾豪駒回應，「如果你先幫我問到，我就跟你說。」因此引起韓國媒體不滿，不過曾豪駒澄清，從頭到尾都沒有要在記者會上公布先發投手的規定，「我們就是按照大會規定的時間來講。」（編輯：陳政偉）1131112