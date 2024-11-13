12強台韓大戰林安可扛第4棒 直呼興奮期待跳舞

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）世界12強棒球賽台韓大戰今晚登場，台灣隊第4棒由林安可扛下。他賽前表示，第一次在台灣打一級國際賽事很興奮，而且有大巨蛋滿場的球迷進場加油，很期待今天可以開轟跳舞。

台灣隊今天推出旅美左投林昱珉先發抗韓，對上韓國隊側投高永表，先發打序部分，林安可扛下第4棒、指定打擊。對於今天的韓國先發投手高永表，林安可表示，都有看過情蒐了，「大概知道投手的一些球種，再來就是臨場反應。」

統一獅隊友陳傑憲今天打第3棒，形成「獅隊連線」，林安可說，「我覺得應該多少都有幫助，不過我們大家都磨合了一段時間，其實大家的打法是什麼，心裡都有一個底，誰在我前面、後面，算是比較清楚。」

賽前被問到會不會緊張，林安可則說：「興奮比較多，畢竟是第一次在台灣打一級賽事，不過下場就是專注在跟投手對決、盡全力，打好打壞再說，當下就是專注，毫無保留地去表現。」

今天台韓大戰在台北大巨蛋進行，昨天門票就已經完售，雖然在總冠軍賽也遇過大巨蛋滿場，不過林安可指出，總冠軍賽球迷是分成2隊，「但現在是團結一心，大家都在幫我們加油，3萬人以上都在為我們吶喊，場面會更壯觀。」

平常開轟之後跳舞都會相當害羞的林安可，賽前也難得直呼希望今天有機會可以跳舞，「當然希望有這個機會！」（編輯：吳協昌）1131113