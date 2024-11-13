本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普新政府人事陸續底定 已確定名單一次看
首頁 / 運動
棒球12強賽
台灣奮戰
新聞專題
台灣奮戰1/106
首頁 / 運動

12強台韓戰曾頌恩板凳備戰 失眠非緊張笑稱怕鬼

2024/11/13 17:49（11/13 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界12強棒球賽B組預賽13日正式開打，台灣隊晚間首戰將在台北大巨蛋交手韓國隊，台灣隊陣中曾頌恩（圖）賽前練習，積極備戰。中央社記者鄭清元攝 113年11月13日
世界12強棒球賽B組預賽13日正式開打，台灣隊晚間首戰將在台北大巨蛋交手韓國隊，台灣隊陣中曾頌恩（圖）賽前練習，積極備戰。中央社記者鄭清元攝 113年11月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北13日電）世界12強棒球賽今天上演台韓大戰，第4棒由林安可扛下而非「巨蛋王」曾頌恩，不過他今天表示，已經有預期到不會是自己，昨晚失眠也不是因為緊張，並笑說：「因為我怕鬼。」

台灣隊今天在台北大巨蛋迎戰韓國隊，總教練曾豪駒昨天受訪時本來說屬意由近況不錯的曾頌恩打第4棒，不過今天先發打線出爐後，是由左打林安可打第4棒，面對韓國隊側投高永表。

不過曾頌恩也有預測到不會由自己打第4棒，「仔細去看數據的話，我對國內側投、下勾投手都打得很爛，不必要硬排第4棒，排對他們掌握度比較高的打者就好。」今年中職例行賽曾頌恩對上側投黃子鵬時，3打數沒有敲安打。

談到看高永表情蒐資料的感想，曾頌恩提到，高永表的球路應該沒有像黃子鵬這麼難打，「因為子鵬的球速比他快很多，動作也比較難打，高永表沒有到彎下去丟。」

不過曾頌恩也指出，看影片高永表的變速球真的不錯，「是他最主要的武器，應該今天會以變速球為主。」

今天12強賽正式開打，曾頌恩坦言昨天晚上失眠睡不著，「要比賽時我都睡不著，之前總冠軍賽前幾戰好像是半夜2點、3點多睡，然後要封王前一天快4點才睡，前幾天也是6點睡，也沒有滑手機，就一直翻來翻去，看一看就天亮了。」

曾頌恩也笑說，台灣隊住的飯店有點可怕，燈光昏暗、鏡子又很多，也是睡不著的原因之一，「我就是怕鬼，開一點小夜燈又都會看到那些鏡子，會自己嚇自己。」（編輯：陳政偉）1131113

#台灣隊
#黃子鵬
#韓國隊
#林安可
#曾頌恩
#曾豪駒
#世界12強棒球賽
#棒球12強賽
#高永表
曾頌恩
曾頌恩有望扛台韓戰第4棒 直言對韓國一定要贏12強賽官辦熱身賽台灣隊曾頌恩扛4棒 陳柏清先發
高永表
12強扮演核彈頭角色 林立：趕快分享資訊給下一棒12強台韓大戰林安可扛第4棒 直呼興奮期待跳舞
台灣奮戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
12強賽教頭比OK陳傑憲扛3棒 把比賽當闖關相信自己
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：