12強台韓戰曾頌恩板凳備戰 失眠非緊張笑稱怕鬼

（中央社記者楊啟芳台北13日電）世界12強棒球賽今天上演台韓大戰，第4棒由林安可扛下而非「巨蛋王」曾頌恩，不過他今天表示，已經有預期到不會是自己，昨晚失眠也不是因為緊張，並笑說：「因為我怕鬼。」

台灣隊今天在台北大巨蛋迎戰韓國隊，總教練曾豪駒昨天受訪時本來說屬意由近況不錯的曾頌恩打第4棒，不過今天先發打線出爐後，是由左打林安可打第4棒，面對韓國隊側投高永表。

不過曾頌恩也有預測到不會由自己打第4棒，「仔細去看數據的話，我對國內側投、下勾投手都打得很爛，不必要硬排第4棒，排對他們掌握度比較高的打者就好。」今年中職例行賽曾頌恩對上側投黃子鵬時，3打數沒有敲安打。

談到看高永表情蒐資料的感想，曾頌恩提到，高永表的球路應該沒有像黃子鵬這麼難打，「因為子鵬的球速比他快很多，動作也比較難打，高永表沒有到彎下去丟。」

不過曾頌恩也指出，看影片高永表的變速球真的不錯，「是他最主要的武器，應該今天會以變速球為主。」

今天12強賽正式開打，曾頌恩坦言昨天晚上失眠睡不著，「要比賽時我都睡不著，之前總冠軍賽前幾戰好像是半夜2點、3點多睡，然後要封王前一天快4點才睡，前幾天也是6點睡，也沒有滑手機，就一直翻來翻去，看一看就天亮了。」

曾頌恩也笑說，台灣隊住的飯店有點可怕，燈光昏暗、鏡子又很多，也是睡不著的原因之一，「我就是怕鬼，開一點小夜燈又都會看到那些鏡子，會自己嚇自己。」（編輯：陳政偉）1131113