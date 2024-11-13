12強賽林昱珉4.2局先發好投 台灣6比2領先韓國

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）世界12強棒球賽B組預賽台灣今天迎戰韓國，台灣隊2局下靠著陳晨威滿貫砲、陳傑憲2分砲，單局攻下6分，投手林昱珉先發4.2局失2分，5局打完台灣隊6比2領先韓國。

12強棒球賽B組預賽台灣隊今天在台北大巨蛋迎戰韓國隊，湧入破3萬名觀眾入場，面對韓國隊先發低肩側投手高永表，台灣隊打線2局下突破，靠著潘傑楷內野安打、李凱威安打、江坤宇保送攻占滿壘，陳晨威滿貫砲帶起氣勢，林立二壘打延續攻勢，陳傑憲敲出台灣隊單局第2轟，2分砲幫助球隊將比數拉開至6比0領先。

台灣隊今天派出旅美左投林昱珉先發，林昱珉前3局僅讓韓國隊靠著失誤上壘，但力守不失分，4局上有狀況，先投出保送，接著被金倒永敲出二壘打失分，2人出局後再被朴東原敲安再掉1分。

林昱珉5局續投，2人出局後投出觸身球後退場，台灣隊換上投手張奕中繼接手，讓韓國隊打者敲出滾地球出局、守住可能失分的危機。

林昱珉今天總計用74球投4.2局，被敲出2支安打，投出3次三振、2次四死球保送，失掉2分責失分；台灣隊5局打完6比2領先。（編輯：陳政偉）1131113