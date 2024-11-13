12強棒球賽台灣2轟擊退韓國 跨屆對戰2連勝[影]

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）世界12強棒球賽台灣隊首戰對韓國，先發投手林昱珉4.2局失2分好投，台灣隊2局下陳晨威滿貫砲、陳傑憲2分砲，單局6分奠定勝基，以6比3搶下首勝，12強賽對戰韓國跨屆2連勝。

世界12強棒球賽B組預賽今天開打，台灣首戰在台北大巨蛋迎戰韓國，湧入3萬4528名觀眾；台灣隊派出王牌左投林昱珉先發，林昱珉首局讓韓國隊3上3下，2局上首名打者靠著失誤上壘，但林昱珉穩住陣腳，先製造雙殺，接著讓打者敲出滾地球出局、穩守不失分。

台灣隊面對韓國隊先發低肩側投手高永表首局沒有得分，2局下就突破，靠著潘傑楷內野安打、李凱威安打、江坤宇保送攻佔滿壘，陳晨威一棒轟出滿貫砲，帶起氣勢，林立二壘打延續攻勢，陳傑憲敲出台灣隊單局第2轟，2分砲幫助球隊將比數拉開至6比0領先。

林昱珉投到4局上有狀況，先四壞保送首名打者，1人出局後被金倒永敲出二壘打失掉1分，2人出局後再被朴東原敲安再掉1分，林昱珉投到5局上2人出局後投出觸身球保送退場，投手張奕接替登板，讓打者敲出滾地球出局、守住可能失分危機。

林昱珉今天總計用74球投4.2局，被敲出2支安打，投出3次三振、2次四死球保送，失掉2分責失分。

台灣隊7局上由陳冠偉接手登板，1人出局後被羅承燁敲出右外野方向直擊全壘打牆飛球，經改判為陽春砲，陳冠偉即時回穩、沒有多掉分數。

台灣隊上屆2019年世界12強棒球賽在複賽以7比0擊敗韓國隊，本屆預賽碰頭就搶勝，12強賽跨屆對戰韓國2連勝。（編輯：吳協昌）1131113

陳傑憲2局下半開轟，助隊再添2分，將比分差距拉至6比0，大幅領先韓國。中央社記者鄭清元攝 113年11月13日

左投林昱珉先發登板，主投4.2局後退場。中央社 113年11月13日

台灣在5局上更換投手，由張奕（中）登板中繼。中央社記者鄭清元攝 113年11月13日

場邊熱情球迷戴起國旗帽為台灣選手們賣力加油打氣。中央社 113年11月13日