陳晨威首發滿貫砲在12強砲轟韓國 團結贏球當下想哭[影]

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）世界12強棒球賽台灣首戰就碰強敵韓國，陳晨威生涯首發滿貫砲關鍵國際賽出爐，帶起球隊士氣以6比3搶勝，陳晨威直言贏球當下有想哭的感覺，儘管賽前不被看好，但靠著團結贏下韓國。

12強賽台灣隊快腿陳晨威砲管升級，國際賽首戰就發揮，今天2局下滿壘敲出滿貫砲、帶起球隊士氣，陳傑憲接著補上2分砲，幫助球隊順利搶下關鍵勝利。

陳晨威表示，今天首局對上韓國隊先發投手高永表，有發現高永表多投變化球，情蒐資料也是給他是變化球類型的投手，2局再對上，抓變化球攻擊、掌握到失投變化球，打出去時感染球隊士氣，也讓團隊壓力不會這麼大。

陳晨威從賽前熱身賽打擊狀況就不錯，他當時就表示，全力想要搶下先發、幫助球隊的企圖心很強烈。今天首戰就建功，他表示，熱身賽以調整為主，重要的還是在正式賽表現出來，當下有當英雄機會，專注設定好的球路把握機會，韓國是很強大的對手，可以在滿場球迷面球開轟、又是韓國真的很感動也很亢奮。

生涯首發滿貫砲就是在關鍵國際賽開轟，陳晨威直呼很意外，贏球當下有快哭出來的感覺，「我們也許不被看好，但我們很團結，贏下韓國這個強敵，謝謝滿場球迷幫我們加油，我們也順利完成目標。」

陳晨威首戰就有好表現，預期後續比賽也會成為各國鎖定的目標，陳晨威表示，不管怎麼樣彼此都會情蒐，首場比賽很重要，如果沒能贏球，大家可能會沮喪、壓力大，首場比賽拿下來對球隊是很好的事情，帶起士氣也讓大家壓力稍微釋放。（編輯：陳政偉）1131113