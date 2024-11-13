12強羅承燁改判全壘打是重要1分 曾豪駒尊重判決

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）世界12強棒球賽台灣隊今天以6比3擊敗韓國隊，但7局上被韓國隊羅承燁敲出直擊全壘打牆飛球改判為全壘打，總教練曾豪駒表示，畫面上看起來不是，這分或許很重要，但還是尊重大會判決。

世界12強棒球賽台灣隊今天在台北大巨蛋迎戰韓國隊，台灣隊2局下靠著陳晨威滿貫砲、陳傑憲2分砲取得6比0領先，韓國隊直到4局上追回2分。

兩隊6局打完台灣隊6比2領先，7局上1人出局後韓國隊打者羅承燁從陳冠偉手中直擊右外野全壘打牆飛球，球彈回場內，一開始判二壘打，經過重播輔助判決後改判為全壘打，台灣隊多掉1分，終場以6比3搶勝。

台灣隊總教練曾豪駒表示，那支打出去當下不是判全壘打，經過輔助判決後改判，畫面上看起來感覺不是全壘打，「這1分或許對我們真的很重要」，但輔助判決後的結果，依照規則只能尊重大會。

台灣隊順利搶下首場比賽勝利，曾豪駒表示非常感謝每名球員的努力，充分相信自己、把優勢展現出來，更感謝全場觀眾做球員後盾，「我們相信自己、我們做到了。」（編輯：陳政偉）1131113