本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
棒球12強賽
台灣奮戰
新聞專題
台灣奮戰5/114
首頁 / 運動

12強羅承燁改判全壘打是重要1分 曾豪駒尊重判決

2024/11/13 22:40（11/13 23:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北13日電）世界12強棒球賽台灣隊今天以6比3擊敗韓國隊，但7局上被韓國隊羅承燁敲出直擊全壘打牆飛球改判為全壘打，總教練曾豪駒表示，畫面上看起來不是，這分或許很重要，但還是尊重大會判決。

世界12強棒球賽台灣隊今天在台北大巨蛋迎戰韓國隊，台灣隊2局下靠著陳晨威滿貫砲、陳傑憲2分砲取得6比0領先，韓國隊直到4局上追回2分。

兩隊6局打完台灣隊6比2領先，7局上1人出局後韓國隊打者羅承燁從陳冠偉手中直擊右外野全壘打牆飛球，球彈回場內，一開始判二壘打，經過重播輔助判決後改判為全壘打，台灣隊多掉1分，終場以6比3搶勝。

台灣隊總教練曾豪駒表示，那支打出去當下不是判全壘打，經過輔助判決後改判，畫面上看起來感覺不是全壘打，「這1分或許對我們真的很重要」，但輔助判決後的結果，依照規則只能尊重大會。

台灣隊順利搶下首場比賽勝利，曾豪駒表示非常感謝每名球員的努力，充分相信自己、把優勢展現出來，更感謝全場觀眾做球員後盾，「我們相信自己、我們做到了。」（編輯：陳政偉）1131113

#台灣隊
#全壘打
#陳冠偉
#陳晨威
#韓國隊
#陳傑憲
#曾豪駒
#棒球12強賽
延伸閱讀
棒球12強大巨蛋開打 跟經典賽哪裡不同？賽程戰績轉播資訊一次看火球投手暴增、不斷衝破球速天花板 3D解析看懂「怪物級」速球影音圖輯回顧》陳晨威大滿貫陳傑憲也開轟 台灣投手群壓制韓國打線
曾豪駒
12強賽教頭比OK陳傑憲扛3棒 把比賽當闖關相信自己棒球12強賽台灣對韓先發打序排6左打 林安可扛第4棒
羅承燁
12強韓國隊羅承燁代打轟陽春砲 台灣6比3韓國
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
12強棒球賽台灣2轟擊退韓國 跨屆對戰2連勝[影]
172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：