12強賽台灣14日黃子鵬先發 多明尼加沒欺敵派威能帝

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）世界12強棒球賽台灣隊今天擊敗韓國，明天與多明尼加交手，將派出低肩側投手黃子鵬先發，全力搶下第2勝，多明尼加沒有欺敵，將派出效力中職樂天桃猿隊的洋投威能帝先發。

12強棒球賽B組預賽今天開打，台灣隊首戰碰勁敵韓國隊展現氣勢，靠著林昱珉4.2局失2分先發好投，陳晨威滿貫砲、陳傑憲2分砲，開賽就拉開領先差距，台灣隊終場以6比3搶下首勝。

台灣隊明天對多明尼加比賽派出黃子鵬先發，被問起是否考量中南美球隊所以派出怪投，台灣隊總教練曾豪駒表示，教練團長時間觀察，設定每名投手的定位，黃子鵬就是陣中最穩定的投手，所以派出黃子鵬先發搶勝。

來自樂天桃猿隊的投手黃子鵬本季中職一軍先發18場出賽（2場後援），戰績5勝7敗，有1次中繼成功，防禦率3.51。

黃子鵬在2019年世界12強棒球賽時就有被選入代表隊名單，但是沒有出賽紀錄，去年世界棒球經典賽有對荷蘭先發登板，投2.2局失掉1分責失分、奪下勝投，明天也將是生涯首度在12強賽登板。

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多明尼加先前官辦熱身賽時，總教練馬丁（Cesar Martin）接受台灣媒體訪問就透露，對台灣先發投手預計派出威能帝（Pedro Fernandez），馬丁沒有欺敵，今天公布先發投手，確定由威能帝對台灣。

威能帝2023、2024年間都效力中職樂天桃猿隊，本季一軍出賽25場先發，戰績10勝8敗，防禦率3.50，明天台灣與多明尼加比賽，兩名先發投手是職棒賽季隊友、也成為話題。（編輯：楊昭彥）1131113