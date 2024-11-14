上屆12強王牌張奕直呼這次更震撼 被林昱珉圈粉

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）世界12強棒球賽台灣隊今天力抗韓國，5年前的「抗韓英雄」張奕今天也有登板，最後奪下勝投，他直呼，這次12強比上次還要震撼，也笑言被新一代抗韓英雄林昱珉「圈粉」。

張奕是2019年世界12強棒球賽台灣隊王牌投手，在複賽對韓國繳出好投、一戰成名，總計出賽2場投13.2局無失分，獲得2勝。時隔5年，張奕再度披上台灣隊球衣出戰12強賽，這次是以中繼投手角色入選。

台灣隊今天首戰對上韓國，張奕在5局上2人出局、一壘有人時，接替先發投手林昱珉登板，最後順利解決打者，沒有掉分；6局上張奕續投，1出局後投出保送退場。總計張奕投0.2局沒有失分，最後幸運奪下勝投，12強跨屆奪下3連勝。

賽後張奕坦言，這場比賽非常緊張，「因為太緊張，也在投手丘稍微走了一下，讓自己稍微緩衝一下，告訴自己要準備與打者對決，跟自己喊話。」談到最後奪下勝投，他則說：「只要贏球就好，野手、投手都為了這場勝利很努力去拚，球迷們在喊聲也讓我得到很多力量。」

台灣隊先發投手林昱珉是新一代抗韓英雄，談到他今天的表現，張奕表示，「大家都很盡力去拚每一球，他丟得真的很棒，尤其是第3局連續3個人三振時，我剛好在下面準備，動作滿有個性的，有被他圈粉。」

這場比賽在台北大巨蛋一共吸引3萬4528名觀眾進場，張奕直呼，「應該比5年前還要震撼，這個聲音真的會刺激到每個球員的心。」（編輯：楊昭彥）1131114