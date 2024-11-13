潘傑楷敲台灣隊首安 談守備跟江坤宇用眼神交流

（中央社記者楊啟芳台北13日電）世界12強棒球賽台灣力抗韓國，其中2局下大局是由潘傑楷擊出首支安打，他賽後直呼，「心中石頭放下來一點」，他也提到，在守備時都會跟江坤宇眼神交流，「幫助我很多。」

台灣隊今天在2局下靠著陳晨威轟滿貫砲、陳傑憲敲2分砲，單局灌進6分，最終也以6比3擊退韓國。在第2局一開始時，是潘傑楷擊出內野安打，也是此戰台灣首支安打，帶起後續攻勢，總計潘傑楷這場敲出2支安打。

賽後潘傑楷表示，第一場比賽難免會緊張，「但告訴自己說緊張是正常的事情，因為大家都很在乎這場比賽。」潘傑楷提到，第2局擊出安打後很開心，「因為是我們的第1支安打，帶動球隊氣勢，心中石頭稍微放下來一點，很開心自己有這樣的表現。」

由於潘傑楷在開打前一直被質疑是否能扛下先發三壘手，不過今天2次守備機會都安穩守下，被問到心中最大的石頭，他直言，「當然是守備，希望幫助球隊守下每一個出局數。」

潘傑楷提到，球與球之間都會跟游擊手江坤宇眼神交流，「他都會告訴我球可能會來，在這方面幫助我很多，紅龜賢拜（守備教練陳江和）也在場下，我們有默契，球與球之間都會互相看一下。」

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台灣隊在首戰搶勝之後，士氣也相當高昂，潘傑楷指出，「大家年紀都滿輕的，所以默契、感情都不錯，大家的心都繫在一起，我們之間的羈絆、相信彼此，都會在場上做隊友最強的後盾。」

潘傑楷也提到，雖然今天一開始很緊張，但看到滿場接近4萬名球迷之後，得到很多力量，「之前可能只有統一獅球迷在幫我加油，但今天是快4萬球迷幫我加油，我在球場上很有力量，很謝謝有進場的球迷。」（編輯：楊昭彥）1131113