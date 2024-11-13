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12強莊昕諺拆彈緊張到抖 感謝林家正「救我一命」

2024/11/13 23:02（11/13 23:34 更新）
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（中央社記者楊啟芳台北13日電）世界12強棒球賽台灣隊莊昕諺今天在「台韓大戰」中扮演拆彈手的角色，他提到，其實自己緊張到腳一直在抖，但捕手林家正「拍胸」動作讓他找回安心感，「謝謝他救了我一命。」

12強台灣隊今天在台北大巨蛋迎戰韓國隊，6局上台灣以6比2領先時，投手張奕留下1出局、一壘有人退場，接替投球的莊昕諺雖然被對方盜上二壘，不過讓尹棟熙擊出滾地球出局後，最後賞給朴東原三振，順利幫助台灣隊拆彈。

賽後莊昕諺表示，雖然還在牛棚練投時很興奮，但登板後連投3顆壞球自己很緊張，「在這麼多台灣人面前丟球，球迷一直在喊，腳也一直在發抖，但告訴自己要想辦法冷靜下來。」

莊昕諺也提到，捕手林家正扮演了很重要的角色，一個「拍胸脯」動作讓他有安心感，「3壞球之後我有點亂掉，但他要我更相信他，謝謝他救了我一命！」莊昕諺指出，穿上國家隊的球衣壓力有點大，但贏球後「稍微放下一點了」。

被問到投到第2個打席有沒有比較不緊張，莊昕諺笑說：「沒有，我的腳抖到最後。」雖然莊昕諺曾被學長陳冠宇評價「心臟很大顆」，不過莊昕諺坦言，其實自己是很容易緊張的人，在鏡頭面前也會很緊張。（編輯：陳政偉）1131113

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