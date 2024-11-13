12強陳傑憲開轟釋放壓力 想感謝剛會講話的兒子

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）世界12強棒球賽台灣隊今天靠著陳晨威、陳傑憲開轟力抗韓國，陳傑憲賽後表示，開轟後第一個想法是謝謝剛學會講話的兒子，今天也順利壓力釋放，「比賽很久沒有這個眼神了。」

12強預賽B組今天開打，台灣隊首戰在台北大巨蛋迎戰韓國隊，2局下灌進6分大局，包括陳晨威的滿貫砲、陳傑憲的2分砲，將韓國先發投手高永表打退場。賽後陳傑憲表示，「感謝前面隊友製造上壘，讓晨威打滿貫砲，把士氣拉起來，我才可以打出這支全壘打。」

陳傑憲也提到，在陳晨威打滿貫砲後，林立鎖定第1顆球敲出深遠二壘安打，「他的攻擊模式帶給我的想法是積極去攻擊，我覺得自己很幸運掌握到失投球，通常來說，我在大巨蛋不會打這麼好，我覺得運氣不錯。」

陳傑憲也感性地表示，敲出全壘打之後第一個想法是想到兒子，「感謝我兒子，他最近剛學會講話，他都會說『陳傑憲，全壘打！』謝謝我兒子在那邊亂講話，這是冥冥之中的安排。」

在開轟繞壘時，陳傑憲的肢體動作相當興奮，讓全場氣氛沸騰，他也坦言這支全壘打有壓力釋放，「因為我熱身賽的時候真的打不好，我也懷疑自己。」

陳傑憲指出，感謝總教練曾豪駒在昨天吃飯時就先跟他講要打第3棒，「昨天睡覺時有做好比大賽的準備，總教練都相信你了，你沒有理由不相信自己，上去打基本上就是帶著滿滿企圖心，今天這場比賽很久沒有這個對決的眼神了。」（編輯：陳政偉）1131113