12強林昱珉無畏被韓國鎖定好投 感謝隊友火力支援

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北13日電）世界12強棒球賽台灣隊王牌投手林昱珉儘管賽前就被韓國鎖定，但先發仍展現王牌身手，投4.2局失2分率隊以6比3搶勝；林昱珉感謝隊友先得分讓他放手投，直言台灣有很好的牛棚投手群。

林昱珉去年杭州亞運兩度對韓國隊登板，預賽對韓國先發6局無失分，金牌戰再度登板，投5局失2分吞敗；今年12強賽扛起台灣隊王牌投手重擔，儘管賽前就已經被韓國隊鎖定，但林昱珉仍發揮壓制力，王牌身手不減。

林昱珉今天前3局沒有失分，4局上續投失掉2分，5局上2人出局後投出觸身球保送退場，張奕接手讓打者敲出滾地球出局，守住可能失分危機；林昱珉先發4.2局被敲出2支安打，投出3次三振、2次四死球保送，失掉2分責失分、無關勝敗。

林昱珉表示，去年有過亞運經驗，大致可以感受比賽的強度和張力，今天沒有特別不同的策略，上場面對打者就是全力搶好球數，面對這種比賽誰先得分氣勢就在誰那邊，感謝陳晨威、陳傑憲2局就幫他打下6分，讓他投起來不會綁手綁腳，可以照著策略走。

林昱珉雖然沒有投滿5局，但他表示，這不是整個賽季的賽事，當初就設定面對第2輪打者有特別的狀況就會換投，個人覺得換投時機是正確的，「我們有好的牛棚投手，也成功拆彈、那就是最好的結局。」

林昱珉也提到，今天登板沒有特別改變策略，跟之前的球風接近，希望第一球都可以搶下好球數、不要保送打者。（編輯：陳政偉）1131113