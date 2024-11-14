12強台灣戰多明尼加 黃子鵬對決威能帝「桃猿內戰」

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（中央社記者楊啟芳台北14日電）世界12強棒球賽台灣隊昨天力克韓國，首戰旗開得勝，今天第2戰將與多明尼加交手，台灣隊推出側投黃子鵬先發，對上多明尼加的先發投手威能帝，上演「樂天桃猿內戰」。

世界12強棒球賽預賽共分A、B兩組，每組各有6隊，台灣與日本、韓國、澳洲、多明尼加、古巴同屬B組，取2隊晉級複賽。

台灣隊昨天首戰靠著陳晨威驚天滿貫砲，陳傑憲再補上2分砲，最終以6比3擊退韓國隊、拔得頭籌。另外2場分別由日本隊以9比3擊敗澳洲隊，多明尼加以6比1擊退古巴隊，台灣隊今晚要在台北大巨蛋與同為1勝的多明尼加交手。

台灣隊今天推出中職樂天桃猿隊側投黃子鵬掛帥先發，總教練曾豪駒指出，「他是我們最穩定的投手。」身為側投，黃子鵬之前就被預測會先發對上中南美洲球隊，他曾表示，「希望上場能把握住機會、發揮出來。」黃子鵬本季例行賽出賽18場含16場先發、投100局，拿下5勝7敗、防禦率3.51。

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多明尼加則推出樂天桃猿隊洋投威能帝（Pedro Fernandez）先發出戰，成為「最熟悉的敵人」。威能帝本季在中職出賽25場都是先發、投151.2局，拿下10勝8敗、防禦率3.50；威能帝在中職2年被敲過9支全壘打，其中台灣隊國手有李凱威、岳東華、吉力吉撈・鞏冠。

另外，多明尼加陣中投手裴瑞茲（Hector Perez）也是中職統一獅隊洋投，同樣與台灣隊打者彼此熟悉，今天有可能會登板後援。多明尼加總教練馬丁（Cesar Martin）曾表示，「我們有些人有亞洲經驗，希望可以帶來一些想法，與其他球員互相幫忙。」（編輯：李亨山）1131114