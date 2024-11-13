12強預賽B組開打 地主日本9比3勝澳洲摘首勝[影]

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（中央社名古屋13日綜合外電報導）世界12強棒球賽B組預賽今天在台灣與日本兩地開打，日本隊於主場擊出13支安打，終場9比3擊敗澳洲隊，拿下本屆賽事首勝。

12強A組預賽10日至14日在墨西哥的2座球場舉行，B組預賽首戰13日於日本名古屋巨蛋開打，其餘賽程13日至18日都在台灣，分別於台北大巨蛋及天母棒球場進行。B組除了日本、澳洲，還有台灣、韓國、古巴及多明尼加隊。

日本隊幾乎局局有斬獲，1局下半由第3棒辰己涼介的高飛犧牲打進帳首分，先馳得點。接下來2、3局雖未有猛烈火力攻勢，但靠著短程的一壘安打與澳洲投手的暴投及野手選擇各下1分，比數拉開到3比0。

4下日本再接再厲，紅林弘太郎、坂倉將吾各敲一壘安，經由犧牲短打推進到二、三壘，接下來又利用野手選擇分別回到本壘，日本以5比0擴大領先優勢。

澳洲隊6局上總算有所回應，波賈斯基（Ulrich Bojarski）一登場就轟出中外野深遠陽春全壘打，今年美國職棒大聯盟MLB選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）再敲一壘安，將日本先發左投井上溫大打下場；接著溫格羅夫（Rixon Wingrove）補上一支兩分砲，馬上將差距縮小到3比5。

停火兩局的日本7下攻勢再起，森下翔太擊出二壘安打，牧秀悟一壘打將森下翔太送回本壘，比數形成6比3。8下澳洲陣腳大亂，接連出現觸身球與保送，加上被森下翔太、栗原陵矢接力各敲1支二壘安打，再失3分。澳洲無力再取分，終場日本就以9比3贏得第一場勝利。

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森下翔太今天4打數3安打貢獻2分打點，是日本隊表現最突出的選手。澳洲總共出動高達12位投手輪番上陣，仍擋不住對手的攻勢。

預賽A組有墨西哥、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬、波多黎各。A、B組預賽結束後，前2名分別晉級超級循環賽（Super Round），在超級循環賽戰績前2名的球隊晉級冠軍戰、另外2隊爭季軍。超級循環賽將於11月21日至23日在日本東京巨蛋進行，11月24日則是最終獎牌戰。（譯者：徐崇哲）1131113