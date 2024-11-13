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12強賽教頭比OK陳傑憲扛3棒 把比賽當闖關相信自己

2024/11/13 17:24
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（中央社記者謝靜雯台北13日）世界12強棒球賽台灣隊總教練曾豪駒昨天對陳傑憲比出OK手勢，陳傑憲笑說原本以為表示沒問題、沒想到是說打3棒，不管先前狀況如何，正式賽開打相信自己，把比賽當闖關、一關關過。

世界12強棒球賽B組預賽台灣隊今天在台北大巨蛋迎戰韓國隊，考量韓國隊先發低肩側投手高永表型態，台灣隊先發打序中排出6名左打者，陳傑憲先發扛3棒。

陳傑憲賽前受訪表示，知道自己之前狀況沒有很好，昨天練完球總教練曾豪駒對他比出OK手勢，「我想說是沒問題OK的意思，沒想到是要打3棒。」但他也表示不會去思考之前怎麼樣，重要的是正式比賽，既然教練團相信他，他就不能懷疑自己，上場百分百、展現企圖心。

從10月中下旬開始集訓，一路備戰到今天比賽正式開打，陳傑憲表示，先前可以很輕鬆的跟大家閒聊，但今天到球場會比較嚴肅一點，真正比賽要開始了，滿腦子一直想著要如何幫助球隊拿下勝利，想要贏的企圖心很強、精神很專注。

陳傑憲也透露，賽前集合時總教練曾豪駒也告訴大家，比賽要開始了，不要把比賽當作考試，要當作闖關，大家一起，先不要看後面，專注當天的比賽、一關一關過。

陳傑憲身為隊長也有向隊友喊話，也許一個人的力量不大，但團結起來力量就可以很大，相信自己、相信團隊，全力搶下。（編輯：吳協昌）1131113

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