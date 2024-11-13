12強賽對韓首戰陳傑憲扛3棒 點高永表與黃子鵬異同

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）世界12強棒球賽台灣隊今天首戰與韓國交手，陳傑憲先發扛3棒，他也點出韓國先發投手低肩側投高永表與台灣隊黃子鵬有相似和不同處，上場從首個打席開始無論好壞，先把情報跟後面打者分享。

世界12強棒球賽B組預賽台灣隊今天在台北大巨蛋迎戰韓國隊，陳傑憲先發扛3棒、守中外野。陳傑憲前陣子近況不算理想，今天首戰排入先發打序，總教練曾豪駒提到，主要是情蒐資料顯示左打與高永表對戰比較有優勢。

陳傑憲表示，球隊有給了很多情蒐資料，有球路、速度、變化球等資訊，球隊也有策略，但個人想法是，面對陌生投手，站上打擊區要模擬好策略，鎖定想要攻擊的球，專注每個球，把場上遇到的狀況讓隊友知道，這是一個團隊攻擊需要做的事情。

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高永表與台灣隊陣中投手黃子鵬同屬低肩側投型投手，陳傑憲例行與黃子鵬對戰成績好，中職生涯對戰打擊率3成57；陳傑憲表示，兩人是同類型的投手，變化球蠻像的，但高永表的擺臂更短一點，是滾地球比例高的投手，球路也會偏低。

陳傑憲提到，從情蒐影片看起來，高永表的擺臂比較短一點，今天被排入先發打序上，上場從第一打席就要想辦法迅速適應，不管打得好不好，把情報給後面的打者。（編輯：吳協昌）1131113