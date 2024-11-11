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12強賽官辦熱身賽台灣隊曾頌恩扛4棒 陳柏清先發

2024/11/11 17:56
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（中央社記者謝靜雯桃園11日電）世界12強棒球賽官辦熱身賽台灣隊今天與中職中信兄弟交手，由昨天開轟的曾頌恩扛4棒，先發投手為陳柏清，總教練曾豪駒表示，昨天沒有登板的牛棚投手今天都會上場。

12強棒球賽官辦熱身賽台灣隊昨天與樂天桃猿隊交手，曾頌恩、林家正都開轟，終場以9比4搶勝，今天繼續在樂天桃園棒球場與中信兄弟交手。

台灣隊今天打序微調，曾頌恩先發扛4棒、守左外野，開路先發首棒為中外野手陳晨威，2棒為右外野手林立，3棒為指定打擊林安可，5棒為一壘手朱育賢，6棒潘傑楷守三壘，7棒為捕手林家正，8棒二壘手李凱威，9棒為游擊手江坤宇。

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曾豪駒表示，今天先發投手為陳柏清，接著會安排兩名從合作金庫棒球隊借將投手，後面則會讓昨天沒有登板的牛棚投手都上場，陳柏清暫定投2局。

根據原本的設定，官辦熱身賽9局演練突破僵局制，只要後攻球隊第9局的得分多先攻球隊，比賽就結束，但昨天比賽9局上桃猿隊沒有得分，9局下台灣隊還是打滿3個出局數、攻下4分，曾豪駒解釋，主要希望讓球員打完局數，多一點打擊機會，對調整來說也很重要。（編輯：李亨山）1131111

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