12強熱身賽對捷克曾頌恩、林立建功 坦言前面還在適應

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（中央社記者楊啟芳台北2日電）世界12強台灣隊今天對捷克的交流賽，最後與捷克2比2戰平，分數分別由林立、曾頌恩打下，2人都坦言前面還找不到比賽節奏，曾頌恩直呼「被修理得滿慘」，但後面慢慢適應。

台灣隊先發投手陳柏清1局上被捷克敲2分砲，不過3局下台灣隊一壘有人時，林立敲出二壘安打追回1分；8局上曾頌恩再敲二壘安打追平。

替補入選台灣隊的曾頌恩今天在前3打席都沒有敲安打、其中被三振2次，他賽後坦言，確實前面還有點陌生，「自己適應還沒趕快到定位，前面被修理得滿慘的，主審也是外國裁判（日籍），好球帶跟自己所想的不太一樣。」

不過曾頌恩指出，大家在打擊之後都會互相給建議，今天自己前一棒的林立也會提醒主審好球帶高低、以及投手球路等。

至於第8局敲追平安打建功，曾頌恩提到，在那個打席之前，打擊教練高國輝有提醒他身體太緊繃，「他叫我放輕鬆一點再走進打擊區，前面打席有看準球路、揮下去感覺不錯，但沒有擊中球心。」

林立則表示，因為大家都很久沒比賽了，今天教練有說要利用交流賽去調整，趕快找回比賽節奏，「其實第1局自己也不知道節奏在哪、揮得比較急，但打過一次之後慢慢調整，大家也愈來愈進入狀況，是好事情，希望後面幾場熱身賽趕快找回比賽感覺。」（編輯：陳政偉）1131102

影片來源：CPBL 中華職棒

影片來源：CPBL 中華職棒

世界12強棒球賽台灣隊2日起在台北大巨蛋與捷克國家隊展開交流賽，首戰3局下半，台灣隊林立（圖）敲出一記二壘安打成功送回壘上隊友，帶有1分打點。中央社記者張新偉攝 113年11月2日