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12強熱身賽台灣戰平捷克 曾豪駒：後面有找到節奏

2024/11/2 20:48（11/2 21:08 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊2日在台北大巨蛋與捷克國家隊進行2024台灣捷克國際交流賽，兩隊賽前場中列隊，現場演唱中華民國國歌時，全員起立。中央社記者張新偉攝 113年11月2日
世界12強棒球賽台灣隊2日在台北大巨蛋與捷克國家隊進行2024台灣捷克國際交流賽，兩隊賽前場中列隊，現場演唱中華民國國歌時，全員起立。中央社記者張新偉攝 113年11月2日
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（中央社記者楊啟芳台北2日電）世界12強棒球賽台灣隊今天在台北大巨蛋與捷克進行交流賽，最後2比2握手言和；教頭曾豪駒表示，今天比賽有張力，雖然因為大家已經有段時間沒比賽，但後面有慢慢找到節奏。

台灣隊今天推出陳柏清先發，1局上被切爾文卡（Martin Cervenka）轟出2分全壘打，不過之後回穩，2局上更是連飆出3次三振。台灣隊則是在3局下一壘有人時，靠著林立敲出二壘安打，送回1分；8局下林立選到保送後，曾頌恩再敲二壘安打，追平比數，最後雙方以2比2握手言和。

影片來源：CPBL 中華職棒

台灣隊今天共有6名投手登板，陳柏清投3局，被敲2支安打，飆出6次三振，失掉2分；接著黃子鵬投2局沒有被敲安打，出現1次保送，沒有失分；林昱珉、陳冠偉、張奕、林凱威各投1局，都演出3上3下沒有失分。

談到這場比賽，台灣隊總教練曾豪駒賽後表示，因為大家已經有一段時間沒有比賽，「這場是讓大家趕快進入比賽狀況，結果雖然是平手，但後面有掌握到比賽節奏，希望幫助大家慢慢引導出來。」

打線部分，曾豪駒坦言，「的確今天在第1輪大家打得比較緊繃一點，但進入第2輪、第3輪之後，幾位打者有慢慢找到自己節奏，今天在對捷克的比賽有張力，我覺得這是好事，相信明天會更好。」至於今天的先發打序，曾豪駒指出，會根據每一名選手狀況再去做調整。

此戰吸引2萬12人進場，賽前雙方列隊時，捷克隊先發第3棒赫魯普（Marek Chlup）特別身披台灣國旗進場，台灣隊長陳傑憲也披上捷克國旗，展現台捷友好。（編輯：陳政偉）1131102

2024台灣捷克國際交流賽首戰2日在台北大巨蛋登場，由世界12強棒球賽台灣隊與捷克國家隊交手，賽前合影時，雙方隊員分別持中華民國國旗與捷克國旗合影留念。中央社記者張新偉攝 113年11月2日
2024台灣捷克國際交流賽首戰2日在台北大巨蛋登場，由世界12強棒球賽台灣隊與捷克國家隊交手，賽前合影時，雙方隊員分別持中華民國國旗與捷克國旗合影留念。中央社記者張新偉攝 113年11月2日
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